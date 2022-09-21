السعودية تعلن نجاح وساطتها بين روسيا وأوكرانيا في إطلاق سراح

2022/09/21 | 19:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية السعودية الإفراج عن "عشرة أسرى" من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية.

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