"المواطنون يدفعون الثمن".. غانتس يتحدث عن مخططات إيران في سوريا ولبنان

2022/09/21 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بني غانتس، الأحد، أن إيران تحاول تسليح عملائها في سوريا بأسلحة ستضر بها وتحولها إلى دولة إرهابية، والمواطنون السوريون هم من يدفعون الثمن.

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