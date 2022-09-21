الكاظمي يناقش مع ميشيل أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية

2022/09/21 | 19:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ناقش رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أهمية البرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة العراقية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

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