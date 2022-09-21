برلين تعتزم إنفاق 2.5 مليار دولار إضافية على الغاز المسال

2022/09/21 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت ألمانيا رصدها 2.5 مليار يورو إضافية في صورة خطوط ائتمان لتأمين مشتريات الغاز الطبيعي المسال بغية معالجة أزمة إمدادات الطاقة.ورصدت ألمانيا حوالي 15 مليار يورو في صورة خطوط ائتمان يتم صرفها على دفعات لتمويل مشتريات الغاز الطبيعي المسال، وتم صرف الدفعة الأولى من هذه الأموال بقيمة 1.5 مليار يورو، في حين رصدت الحكومة 2.5 مليار يورو إضافية لشراء الغاز.وكانت برلين أنهت عقودا من الاعتماد على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي أواخر شباط الماضي بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية.واتخذت الحكومة الألمانية خطوات لإعادة صياغة قطاع الطاقة ، بما في ذلك تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي واستخدام الفحم والغاز الطبيعي المسال وفقاً لبيانات رسمية.وكلفت الحكومة الألمانية شركة تريدنج هب يوروب (تي.إتش.إي) بإعادة ملء مستودعات الغاز الطبيعي في البلاد، ووفرت لها خطوط ائتمان لتمويل مشترياتها، ووصلت معدلات التخزين حاليا إلى 90% من الطاقة الاستيعابية للمستودعات، ومن المقرر وصولها إلى 95% بحلول أول تشرين الثاني المقبل.

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