2022/09/21 | 19:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PgfxsJFPeKE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصطدم بشاحنة "تريلة" ... حادث مروع يقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصطدم بشاحنة "تريلة" ... حادث مروع يقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).