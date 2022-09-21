“التضخم أصاب حتى الأثرياء”.. ما الخطوات الواجب اتخاذها؟

2022/09/21 | 19:55 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث الناس في جميع أنحاء العالم عن طرق لحماية مدخراتهم من التأثيرات السلبية للتضخم الاقتصادي الآخذ في الاستفحال حول العالم.

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