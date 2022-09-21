العراق يعطل الدوام الرسمي بمناسبة اليوم الوطني

2022/09/21 | 20:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يحتفل العراقيون، يوم الاثنين 3 تشرين الأول 2022، بعيدهم الوطني الـ 90 والذي يرتبط بإعلان استقلال البلاد عن الانتداب البريطاني ودخولها رسميا في عصبة الأمم المتحدة عام 1932.

وقررت الحكومة العراقية اعتماد هذا التاريخ مناسبة للاحتفال لدى العراق العام الماضي لاول مرة واعتباره عطلة رسمية، بعد أن كان الـ9 من أبريل/نيسان عيداً وطنياً للبلاد بعد إقراره رسمياً آنذاك من قبل مجلس الحكم عام 2003.

إلا أن ذلك التاريخ الذي اتخذ منذ سقوط نظام صدام حسين، عاش جدلاً بين الأوساط العامة وخلافاً على عدم صلاحية مثل هكذا يوم كعيد وطني، حيث هناك من يراه أنه ذكرى "احتلال" وليس مناسبة "للاستقلال".

وكان أول اختيار لـ3 من أكتوبر عيداً وطنياً، جاء في فبراير/شباط من عام 2008 ولكن لم يمرر البرلمان قانونا بذلك.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الثاني 2020، أقر مجلس الوزراء مشروعا قدمته وزارة الثقافة باختيار تاريخ انضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة المصادف الـ3 من أكتوبر/تشرين الأول 1932 يوماً وطنياً.

وطلبت الحكومة العراقية، حينها، من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون خاص بشأن العيد الوطني يكون منفصلا ومستقلا عن القانون الخاص بالعُطل الرسمية، وإحالة مشروع قانون العيد الوطني إلى مجلس النواب.وتتضمن مراسيم الاحتفال العام باليوم الوطني، إطلاق الألعاب النارية وتوزيع الأعلام العراقية بين المواطنين.

ويصادف الـ3 من أكتوبر/تشرين الأول ذكرى يوم الاستقلال الوطني والذي تحول العراق بموجبه من إقليم خاضع للانتداب البريطاني إلى دولة ذات سيادة.

وأصدرت "عصبة الأمم المتحدة"، عند ذلك التاريخ من عام 1932، بياناً يتضمن الاعتراف بالعراق وإنهاء الانتداب البريطاني.

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