العتبة العلوية المقدسة تُعلن عن مجمل الخدمات المقدَّمة لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

2022/09/21 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العلوية المقدسة عن كافة

الخدمات التي قُدِّمت خلال زيارة

الأربعين منذ انطلاقها حتى انتهاء

مراسم الزيارة بإحصاءات متعددة.

ومن هذه الإحصاءات قدّم قسم مضيف

الزائرين في العتبة العلوية منذ الخ

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