بالصور: اصابة ستة اشخاص بحادث مروري مروع في البصرة

2022/09/21 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ستة اشخاص بحادث مروري مروع نتيجة

تصادم مركبتين فما بينهم على محافظة

البصرة.



وقالت مديرية المرور العامة في

بيان لها وتلقت وكالة نون الخبرية نسخة

منه " نتيجة تصادم مركبتين في البصرة

المركبة الاولى

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