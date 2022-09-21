2022/09/21 | 20:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات

المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري،

أن الحرب التي وصفها بـ"المفروضة" (الحرب

الإيرانية العراقية من 1980 الى 1988) أصبحت

رأسمالا خالدا لاستمرار تقدم وتطور

إيران.

وقال ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حديث إيراني جديد يخص "الحرب الإيرانية العراقية") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حديث إيراني جديد يخص "الحرب الإيرانية العراقية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).