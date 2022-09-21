2022/09/21 | 20:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمّت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، رئيساً مؤقتاً جديداً لنادي القوة الجوية، بعد اعتذار قيس خلف رحمة، وهو الاعتذار الثاني لرئيس مؤقت.

وقال عضو الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية علاء محمد، إن “الأولمبية صادقت على تسمية عماد ياسين سيد الزهيري، رئيسا مؤقتاً للنادي، بعد أن اعتذر قيس خلف الذي سمي يوم 19 من هذا الشهر”، موضحا أن “الاتفاق والتنسيق جاء مع وزارة الدفاع”.

وأوضح علاء أن “الهيئة المؤقتة تألفت من الفريق الركن عماد ياسين الزهيري – رئيسا ، سمير كاظم – نائبا للرئيس ، اللواء الركن عبد المحسن فلحي – امين السر ، العميد عمار هاني – الامين المالي ، اللواء الركن معد بداي – عضو ، اللواء الركن مهدي ياسر – عضو علي زيدان – عضو ، علاء محمد – عضو”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. عماد الزهيري رئيساً مؤقتاً لنادي القوة الجوية بالإتفاق والتنسيق مع وزارة الدفاع) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. عماد الزهيري رئيساً مؤقتاً لنادي القوة الجوية بالإتفاق والتنسيق مع وزارة الدفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).