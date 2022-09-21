القبض على مطلوب للإنتربول في بغداد

2022/09/21 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على متهم مطلوب الى الإنتربول الدولي.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب الى الشرطة العربية والدولية".وأضافت انه "مطلوب الى احد الدول العربية بعد التأكد من اسمه في حاسبة المطلوبين حيث تم اصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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