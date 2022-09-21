اعتقال مطلوب داخل فندق وسط بغداد

2022/09/21 | 20:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باعتقال مطلوب بتهمة "الإرهاب" داخل فندق وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تلقي القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/ارهاب في منطقة البتاوين".

وأضاف المصدر أن "المطلوب تم اعتقاله داخل احدى الفنادق".

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