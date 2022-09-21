2022/09/21 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتأرجح التوقعات في العراق بين استمرار حوارات تحت الطاولة تخفّض التصعيد،...

ظهرت المقالة تشكيلات وزارية مزيفة على خط الأزمة..



وترجيحات برد صدري على اجتماع السوداني بنواب أولاً على المسلة.

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