فيديو.. متظاهرون يتلفون مكتب امتداد في ذي قار ويطالبون الحركة بإخلاء المقر

2022/09/21 | 20:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

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متظاهرون يتلفون مكتب امتداد في ذي قار ويطالبون الحركة بإخلاء المقر أولاً على المسلة.

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