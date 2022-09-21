دول عربية تتصدر في قائمة المشاعر السلبية في العالم

2022/09/21 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتلت خمس دول عربية المراتب العشر الأولى في استطلاع للمشاعر أجرته مؤسسة "غالوب" الأميركية للأبحاث للبلدان التي تعاني من مشاعر سلبية حول العالم.

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