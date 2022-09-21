2022/09/21 | 20:49 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتراجع مستواها.. الخطوط الجوية تشكل لجنة مركزية لمراجعة عقود ابرمتها إدارتها السابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/21 | 20:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتراجع مستواها.. الخطوط الجوية تشكل لجنة مركزية لمراجعة عقود ابرمتها إدارتها السابقة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتراجع مستواها.. الخطوط الجوية تشكل لجنة مركزية لمراجعة عقود ابرمتها إدارتها السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).