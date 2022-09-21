الصحة العالمية: وفاة شخص كل ثانيتين بسبب الأمراض غير المعدية

2022/09/21 | 20:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الأمراض غير المعدية تودي بحياة شخص تحت 70 عاما كل ثانيتين ومعظم الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وأوضحت المنظمة في تقرير أن "الأمراض غير المعدية، بما فيها أمراض القلب والسرطان والسكري والجهاز التنفسي تؤدي إلى وفاة ما لا يقل عن 17 مليون شخص تحت سن السبعين عاما سنويا"، مشيرة الى أن "86% من هذه الوفيات يمكن تفاديها إذا توفرت إمكانية خاصة في الوقاية والعلاج والرعاية".وأضافت المنظمة، أن "الأمراض غير المعدية تشكل أحد أكبر تحديات الصحة والتنمية في القرن الحالي، الا أن تمويل مكافحتها غير كاف"، مشيرة إلى أن "عددا قليلا من البلدان ستظل على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية العالمية الخاصة بتقليل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030".وأكدت المنظمة أن "العالم يفشل في الالتفات للتبعات الحقيقية للأمراض غير المعدية، التي تتسبب في حوالي 41 مليون حالة وفاة كل عام، أو 74% من مجموع الوفيات على مستوى العالم"، موضحة أن "أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية تتسبب في الوفيات أكثر من أي مرض آخر"، مبينة أن "استهلاك التبغ والأنظمة الغذائية غير الصحية والاستخدام الضار للكحول وقلة النشاط البدني من ابرز عوامل الخطر التي تؤدي إلى الأمراض غير المعدية، وأن أكثر من 8 ملايين حالة وفاة كل عام تحدث بسبب استهلاك التبغ".من جانبها ذكرت مديرة إدارة الأمراض غير السارية في منظمة الصحة العالمية بينتي ميكيلسن أن "الأمراض غير المعدية تقوض التنمية الاجتماعية وتشكل عقبة أمام التنمية العالمية"، مبينة أن "14 دولة فقط من أصل 194 في العالم على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الخاص بتقليل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير المعدية بمقدار الثلث بحلول عام 2030".

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