تحذير من آبل.. هذه الحركة تفقد الهاتف بطاريته

2022/09/21 | 20:59 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت شركة آبل، بأن تشغيل مستخدمي نظام هواتفها الجديد ”iOS 16“ لميزة الاهتزاز مع الكتابة على لوحة المفاتيح، يؤثر سلبا على عمر البطاريات، وقد يؤدي إلى نفاد الشحن سريعا.

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