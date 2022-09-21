’’الإطار يمتلك 180 نائباً’’.. ائتلاف المالكي: السوداني طرح 3 قضايا خلال اجتماعه في البرلمان

2022/09/21 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، الاربعاء، امتلاك الإطار التنسيقي نحو 180 نائباً من اجل تمرير مرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، مبيناً أن الاجتماع مع السوداني جاء لعرض برنامجه الحكومي.

وقال الشمري في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "الاجتماع مع السوداني جاء لعرض برنامجه الحكومي، والحضور كان يمثل جميع الكتل السياسية".

واضاف أن "السوداني تطرق لثلاث قضايا رئيسية هي الخدمات والمياه والاقتصاد، واللقاء كان تشريعيا ولم يتحدث عن الازمة السياسية مطلقة".

واشار الى ان "مبادرة السوداني بالحضور الى البرلمان لم تحدث في الدورات السابقة"، مبيناً أن الإطار متماسك رغم محاولات تفكيكه وهو لم يغلق أبواب الحوار مع التيار نهائياً رغم امتلاكه أكثر من 180 نائبأ لكنه متمسك بالتوافق مع الجميع".

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