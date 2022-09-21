2022/09/21 | 21:04 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجلة فرانس فوتبول، استحداث جائزة جديدة في حفل الكرة الذهبية، الذي سيقام يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بأحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سقراط”.. فرانس فوتبول تطلق جائزة رياضية جديدة) نشر أولاً على موقع (موقع دينار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سقراط”.. فرانس فوتبول تطلق جائزة رياضية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع دينار).