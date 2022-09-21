في خطابه بالأمم المتحدة.. بايدن يهاجم بوتين بعد إعلانه التعبئة الجزئية للجيش الروسي

2022/09/21 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توبيخًا قاسًيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة، قائلاً إن غزو روسيا لأوكرانيا "ينتهك بلا خجل" ميثاق الأمم المتحدة، وأن إعلان الفظائع في أوكران

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