دولة القانون: لا خيار للعملية السياسية سوى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات

2022/09/21 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، كاظم الحيدري، اليوم الاربعاء، انه لا خيار للعملية السياسية سوى تشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات.وقال الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا يمكن الحديث عن أي خطوة سياسية ما لم يتم الاطلاع على مخرجات زيارة اللجنة الثلاثية للسيد الصدر وبيان الحزب الديمقراطي وموقفه فضلا عن موقف التيار الصدري”.واضاف، ان “الاطار التنسيقي ماضٍ بعمله ولايوجد اي حل اخر سوى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات ليتم تغيير المفوضية وقانون الانتخابات”.ورأى الحيدري، انه “لا خيار للعملية السياسية سوى تشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات ولو كان عمرها باي وقت وكل من يتحدث عن خيار بديل فهذا يعني الفوضى والذهاب لها”.

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