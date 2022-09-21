أمانة مجلس الوزراء تعلن تشكيل لجنة لتطوير وتأهيل مدينة الصدر

2022/09/21 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة لتطوير وتأهيل مدينة الصدر بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أشارت إلى المباشرة بإعداد التصاميم لتطوير المدينة.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، “انطلاقا من اهتمام الحكومة العراقية كان هنالك توجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تعمل على تطوير وتأهيل مدينة الصدر ووضع الخطط والرؤى الخاصة بهذا المشروع الحيوي والكبير الذي سيخدم المدينة وينقلها الى واقع متطور افضل من واقعها الحالي”، مبينا أن “ذلك سيضيف جمالية عمرانية على مدينة الصدر بصورة خاصة وعلى بغداد بصورة عامة”.

وأضاف، أن “اللجنة برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وتضم في عضويتها عددا من الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة”، مشيرا الى أن “ابرز ما أنجزته اللجنة تخصيص مساحات خاصة بقطع الاراضي وتحويلها الى الجهة المستفيدة المنفذة وهي امانة بغداد”.

وتابع أن “التنسيق العالي من قبل اللجنة اضافة الى توجيهات الامين العام لمجلس الوزراء، دفعا باتجاه الاجراء الاهم في هذه المرحلة”، موضحا أنه “يتم الان اعداد التصاميم الخاصة لهذه المدينة”.

وذكر أن “الامين العام لمجلس الوزراء عقد يوم امس، اجتماعا مع امين بغداد لبحث اخر التطورات التي توصلت اليها اللجنة خاصة في المهمات الملقاة على عاتق امانة بغداد”، لافتا الى أن “اهالي مدينة الصدر سيكونون هم المشمولون بالدرجة الاولى بالوحدات السكنية للمدينة”.

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