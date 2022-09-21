في مباراة تجريبية بتركيا نادي كربلاء يفوز ب

2022/09/21 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ثاني مباراة تجريبية ضمن معسكره

المقام في تركيا فاز نادي كربلاء على

منتخب جزر جرينلاند بنتيجة 6 اهداف

مقابل لاشي.بحسب بيان للمكتب الاعلامي

للنادي

واوضح البيان ان اهداف المباراة سجلها

كل من محمد قاس

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