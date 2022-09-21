2022/09/21 | 21:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة مدينة الإمام الحسن

المجتبى (عليه السلام) للزائرين التابعة

للعتبة الحسينية المقدسة، عن استقبال

وتقديم خدمات متنوعة لـ (4.028.715) زائر

خلال زيارة الأربعين.

وقال مدير المدينة حسين البارودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الامام الحسن التابعة للعتبة الحسينية :استقبلنا وقدمنا خدماتنا المتنوعة الى أكثر من (4) مليون زائر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الامام الحسن التابعة للعتبة الحسينية :استقبلنا وقدمنا خدماتنا المتنوعة الى أكثر من (4) مليون زائر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).