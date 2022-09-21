فرانس فوتبول تستحدث جائزة جديدة تحمل اسم الأسطورة البرازيلي الراحل “سقراط”.. (بالصور)

2022/09/21 | 21:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجلة فرانس فوتبول، استحداث جائزة جديدة في حفل الكرة الذهبية، الذي سيقام يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بأحد مسارح العاصمة الفرنسية باريس.

وكشفت المجلة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، عن استحداث جائزة تحمل اسم الأسطورة البرازيلي الراحل “سقراط”.

وأشار البيان إلى أن “الجائزة الجديدة ستكون مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية”.

وأطلق اسم “سقراط” على هذه الجائزة تقديرا لدوره السياسي في مناهضة الحكم الديكتاتوري في البرازيل.

وسوف يسلم الجائزة، راي، نجم باريس سان جيرمان السابق، والشقيق الأصغر للأسطورة “سقراط” الذي توفي عام 2011.

وبهذه الكأس الجديدة، يرتفع العدد إلى 7 جوائز في حفل 2022، وهي الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وياشين لأفضل حارس مرمى، وجيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة أفضل ناد، بخلاف جائزة سقراط.

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