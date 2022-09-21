2022/09/21 | 21:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EiFo16E1PV8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنتاغون يدخل العراق بتحرك مفاجئ | رأس السطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنتاغون يدخل العراق بتحرك مفاجئ | رأس السطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).