رونالدو يكشف موقفه من المشاركة في يورو 2024

2022/09/21 | 21:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أبدى كريستيانو رونالدو، رغبته في مواصلة اللعب لأعوام مقبلة وقيادة البرتغال...

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