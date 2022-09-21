2022/09/21 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء ،إطلاق المرحلة الأولى من التقديم الإلكتروني للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2023/2022.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/: “تدعو وزارة التعليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية المركز الخبري الوطني.

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