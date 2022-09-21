2022/09/21 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نظيره الكويتي احمد نواف الاحمد الصباح في نيويورك .وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل يوم امس الى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي في نيويورك الرئيس الكويتي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي في نيويورك الرئيس الكويتي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي في نيويورك الرئيس الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).