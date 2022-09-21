2022/09/21 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1733 دعوى عنف أسري خلال النصف الأول من العام في الرصافة وحدها خبراء يؤكدون لـ (الزمان) تصاعد المظلومية ضد كبار السن والأطفال والنساء بغداد – ابتهال العربي ابعدت الأزمات السياسية والتناحرات الشخصية، المنظومة الحاكمة عن النظر إلى أحوال العائلة العراقية ولاسيما شريحتي المرأة والطفل، الأكثر تضرراً، من الظواهر والمشكلات المجتمعية التي باتت تتعدى مفهوم الخطر […]

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