2022/09/21 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلغاء طريقة صحة الصدور الأحد المقبل في التسجيل العقاري خلاف بين صندوق الإسكان وبوابة العراق يحرم المواطنين من شراء الشقق بغداد – قصي منذر ناشد مواطنون ،رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،التدخل لانهاء تجميد صندوق الاسكان معاملات الحصول على قرض شراء شقق سكنية في مجمع بوابة العراق ،نتيجة خلاف بين ادارة المجمع وهيئة الاستثمار الوطنية.واكدوا […]

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