2022/09/21 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادية تلغي تكليف وزير النفط بإدارة الشركة الوطنية بغداد – فائز جواد قررت المحكمة الاتحادية العليا، الغاء تكليف وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ،بادارة شركة النفط الوطنية باعتباره مخالف لاحكام الدستور.وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) امس انها (حكمت بعدم صحة الفقرتين ثانيا وثالثا من قراري مجلس الوزراء والقرار 211 لسنة 2021 والغائهما […]

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