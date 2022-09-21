RuStore الروسي يدعم المستخدمين بتطبيقات جديدة

2022/09/21 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات عن اتباع سياسات جديدة في المتجر ستمكن المستخدمين من الحصول على عدد أكبر من التطبيقات.

وجاء في بيان صادر عن شركة “VK” المسؤولة عن المتجر”بات بإمكان الأشخاص العاديين حاليا تحميل التطبيقات الجديدة في المتجر ضمن شروط معينة لسلامة تلك التطبيقات، العملية كانت مقتصرة من قبل على الشركات أو مطوري التطبيقات فقط”.

وتبعا للبيان فإن التطبيقات الجديدة التي ستحمّل في المتجر ستخضع أولا لاختبارات السلامة للتاكد من خلوها من الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة، ولتحميل هذه التطبيقات يحتاج الشخص إلى عنوان إلكتروني على شبكة “VK”، وعنوان على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيحتاح لإدخال رقم هاتفه أو عنوان بريده الإلكتروني.

وكانت “VK” قد أعلنت مؤخرا أنها أدخلت تعديلات على برمجيات المتجر تسمح لمطوري البرامج بإطلاع مستخدمي تطبيقاتهم على كل ما هو جديد في التطبيقات عبر ميزة push ، كما أدخلت عليه ميزات تساعد المستخدمين في ترك تعليقات على التطبيقات للمساهمة في تطويرها.

طوّر متجر RuStore الجديد للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة “VK” الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة، وبدأت النسخة الاختبارية من هذا المتجر بالعمل في 25 مايو الفائت، ومن المفترض أن تطلق النسخة الكاملة منه العام الجاري.

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