2022/09/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

*رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي في نيويورك رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح* .......

التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها، والبحث في القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء على أهمية توطيد التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد بين العراق والكويت، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمار، وتفعيل اللجنة الوزارية العليا العراقية - الكويتية المشتركة، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين الشقيقين في الازدهار والتنمية.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 21-أيلول-2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل لقاء الكاظمي ونظيره الكويتي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل لقاء الكاظمي ونظيره الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).