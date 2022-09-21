العراق مقبل على درجات حرارة متذبذبة وسقوط أمطار خفيفة

2022/09/21 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاربعاء، تذبذب بدرجات الحرارة مع فرص هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التوقعات تشير الى هطول أمطار خفيفة خلال اليوم وغداً في أماكن متفرقة من المناطق الشمالية في العراق".

واضاف ان "العاصمة بغداد شهدت اليوم تساقط بسيط لقطرات الأمطار"، مشيرا الى ان "درجات الحرارة ستكون متذبذبة خلال الأيام المقبلة وستبقى الرياح جنوبية شرقية".

واوضح ان "التوقعات تشير الى حصول تغيرات في الحالة الجوية ودرجات الحرارة مع نهاية الشهر الحالي بسبب حركة المنظومات الجوية".

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