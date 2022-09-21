قد يخفض مستوياته المرتفعة.. مشروب ساخن يكسر الكوليسترول!

2022/09/21 | 22:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت دراسات متعددة تأثير الشاي الأخضر على خرق الكوليسترول.

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