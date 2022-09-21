2022/09/21 | 22:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XLEn4Aa2grY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجو الكليات الأهلية ممنوعون من ممارسة الصيدلة وطب الأسنان! في واجب الصراحة مع علي عماد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خريجو الكليات الأهلية ممنوعون من ممارسة الصيدلة وطب الأسنان! في واجب الصراحة مع علي عماد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).