مشهد مؤلم.. جنوح جماعي لأكثر من 200 حوت طيار على شاطئ أسترالي

2022/09/21 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر خبراء الحفاظ على البيئة البحرية على أكثر من 200 حوت تقطعت بهم السبل على الشاطئ الغربي لمدنية سترهان في ولاية تسمانيا الأسترالية.وتأتي هذه الحادثة بعد حادث جنوح جماعي آخر في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع أيضًا في ولاية تسمانيا، الذي أودى بحياة العشرات من حيتان العنبر.

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