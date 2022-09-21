النزاهة النيابية تجتمع لمتابعة الرقابة على قانون الأمن الغذائي

2022/09/21 | 22:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة الرقابة على قانون الأمن الغذائي.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “عقدت اجتماعا تداوليا برئاسة النائبة ناهدة الدايني وحضور عدد من اعضاءها لمناقشة قانون الامن الغذائي رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ ومتابعة الرقابة على آليات وخطة الصرف”.وأضافت، أن […]

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