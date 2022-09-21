"قافلة النور".. آلاف اللاجئين السوريين في تركيا يحاولون دخول اليونان

2022/09/21 | 22:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن آلاف اللاجئين السوريين في تركيا تجمعوا قرب الحدود مع اليونان في قافلة أطلق عليها المنظمون اسم "قافلة النور" في محاولة جريئة ويائسة لدخول الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي.

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