2022/09/21 | 23:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cDudLOKnWnU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل أنت مسيطر في المنزل أو زوجتك ؟ المرأة "المسيطرة" خطر يهدد كيان الرجل .. إليك أبزر صفاتها) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل أنت مسيطر في المنزل أو زوجتك ؟ المرأة "المسيطرة" خطر يهدد كيان الرجل .. إليك أبزر صفاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).