سرايا السلام تصد تعرضاً لداعش الإرهابي في قضاء الدجيل

2022/09/21 | 23:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعصدت قوات سرايا السلام تعرضاً لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية الاعلام في سرايا السلام في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجــاهدي سرايا السلام ضمن قاطع عمليات سامراء يشتبكون مع العــدو في قضاء الدجيل شمال شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين خارج قاطع المسؤولية ".

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