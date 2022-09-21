2022/09/21 | 23:13 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء معن: الممارسة الأمنية كانت مرنة وناجحة وحققت الغرض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/21 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء معن: الممارسة الأمنية كانت مرنة وناجحة وحققت الغرض) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء معن: الممارسة الأمنية كانت مرنة وناجحة وحققت الغرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).