المرجع الحائري يفتتح مكاتب له في بغداد والنجف

2022/09/21 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

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قرر المرجع الديني علي ألأكبر الحسيني الحائري، اليوم الاربعاء، افتتاح مكاتب له في النجف وبغداد وعدد من المحافظات العراق

وذكر مكتب الحائري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المرجع الديني علي ألأكبر الحسيني الحائري، قرر افتتاح مكاتب له في النجف وبغداد وعدد من محافظات العراق".

وكان الحائري أصدر، في وقت سابق، فتوى تجيز البقاء على تقليد المرجع المعتزل كاظم الحائري والمرجع الراحل السيد محمد صادق الصدر في المسائل الشرعية كافة، والرجوع اليه في المستحدثات الدينية.

ويعد المرجع علي الأكبر الحائري الشقيق الأصغر للمرجع السيد كاظم الحائري.

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