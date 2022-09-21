اشتباكات بين القوات الأمنية وداعش في سامراء

2022/09/21 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

اعلنت قيادة سرايا السلام عن مقتل عنصر داعشي واصابة اخر خلال تصديها لهجوم شنه التنظيم على قضاء سامراء.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان " القوات المنتشرة ضمن قاطع سامراء نصبت كمينا محكما على اطراف سامراء اسفر عن مقتل عنصر داعشي ودحر العناصر المهاجمة".

واشارت الى ان "تعزيزات وصلت الى موقع الهجوم لانهاء اي وجود داعشي محتمل".

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