بعد اطلاق سراحه ..أول تصريح للغنوشي: لا علاقة لنا بالإرهاب

2022/09/21 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني الوطني نفى رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الاتهامات التي وُجهت له وللحركة بالعلاقة بدعم الإرهاب، و”تسفير إرهابيين” إلى الخارج، وذلك بعد يومين من تحقيق وصف أسئلته بأنها “بلا سند”.وفي تصريح […]

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