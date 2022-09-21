2022/09/21 | 23:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني صدت قوات سرايا السلام ، اليوم الاربعاء ،تعرضاً لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية الاعلام في سرايا السلام في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن “مجــاهدي سرايا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرايا السلام تصد تعرضاً لداعش في قضاء الدجيل المركز الخبري الوطني.

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