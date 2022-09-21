2022/09/21 | 23:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قوبلت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بانتقادات دولية واسعة وسط مخاوف...

ظهرت المقالة التهديد النووي يقلق العالم..



و الصواريخ تقترب من محطة زابوريجيا الذرية أولاً على المسلة.

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